Русия все още не е получила отговор от Букурещ на изявлението на президента Владимир Путин, че Москва е готова да изследва останките на дрона, който се разби в Румъния миналата седмица, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.

"Не. Не сме получавали", каза той.

Путин изрази съмнение, че попадналият в Румъния дрон е бил руски, предполага, че е украински

В отговор на въпрос на ТАСС на пресконференция на 29 май Путин заяви, че ако на Русия бъдат предадени обективни данни, например останките от безпилотния летателен апарат, тя ще проведе обективно разследване и тогава ще може да даде оценка на случилото се.