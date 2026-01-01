Забрана за YouTube накара 7-годишно дете да избяга от дома си в столичния квартал „Обеля“. След близо два часа издирване момчето беше открито невредимо на входа на Южния парк, където е стигнало само с градски транспорт.

„7-годишното дете напуска дома си в квартал „Обеля“, а майката веднага го качва в медиите и слиза да го търси, вижда патрул и съобщава за станалото. Междувременно бащата подава официален сигнал на 112.“, заявиха пред медиите от СДВР.

Два часа по-късно детето е намерено на входа на Южния парк. Детето е стигнало дотам с градски транспорт.

„Детето ми се разсърди, защото му забраних да използва Youtube, за който той знаеше, че му е забранено от преди това. Съответно той ми се разсърди, излязох на балкона да простирам дрехи, като се върнах – той си беше тръгнал. Излязох да го търся около жилището ни“, разказа майката на 7-годишното дете.

Майката заяви, че това се случва за първи път и детето е изключително дисциплинирано. „Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да се прибера и да го видя, за да си поговорим за случая. Вярвам, че няма да се повтори и ще разбере какво е направил“, допълни тя.