Ще запазим подкрепата си за Армения и чуваме арменците, които подкрепят по-тясно сътрудничество с ЕС, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предупрежденията на Москва към Ереван, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Нашето партньорство е по-силно отвсякога, наскоро имаше среща на върха в Армения с участието на председателите на ЕК и на Европейския съвет, отбеляза говорителят. По неговите думи Армения има пълното право сама да избере своя път и своите партньори. Русия се опитва да навреди на арменската икономика, обобщи той. Говорителят поясни, че европейската подкрепа за Армения ще бъде свързана с противодействието на опитите за външна намеса и за подкопаване на държавните институции.

В последните седмици напрежението между Русия и Армения се повишава и в края на миналата седмица руският посланик бе извикан на консултации в Москва. Руската страна уточни, че това е в протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз пред предстоящите избори в Армения на 7 юни.