Приказни герои зарадваха малките пациенти в Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ по повод Деня на детето, който се отбелзва на 1 юни.

Цял куп приказни герои от сутринта оживиха двора на ИСУЛ и създадоха празнично вълнение в болницата.

Кулминацията настъпи, когато част от тях се спуснаха от покрива пред всяка от стаите на Клиниката по детска клинична хематология и онкология и подадоха през прозореца поименен подарък, подготвен специално за всеки от малките ни герои.

В стаите децата ги чакаха с нетърпение и се опитваха да познаят кой точно от приказните персонажи ще донесе техният подарък.

Най-малкият пациент в Клиниката по детска онкохематология е 9-месечната Райна, която също чакаше супергероите да се спуснат пред нейния прозорец.

Спайдърмен, Батман, Пикачу и компания не забравиха и малчуганите от Детското УНГ отделение, където от сутринта също цареше празнично вълнение. Малки и големи с нетърпение надничаха през вратите, в очакване на специалните гости.

Инициативата е на младежите от Пещерен клуб Под Ръбъ, които за пореден път организират изненада за децата, които се лекуват в ИСУЛ.

В Клиниката по детска клинична хематология и онкология се лекуват от злокачествени и доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворната система, включително левкемии, лимфоми, анемии и други редки хематологични болести. В клиниката се провежда и лечение на солидни тумори при деца и младежи, както и трансплантации на костен мозък и терапия на вродени нарушения на кръвосъсирването и анемии.