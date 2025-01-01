Дядо Коледа се спусна от покрива на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и зарадва с подаръци децата, които се лекуват там.

Разбира се, добрият старец си имаше и компания – Снежанка, работливите джуджета, няколко елфи, снежен човек и две мечета, които даваха през прозореца персонално подготвен и надписан подарък за всяко дете.

След това коледната дружина се отправи към Детското УНГ отделение, където също вече ги чакаха с нетърпение.

Инициативата беше на младежите от пещерен клуб „Под ръбъ“.

„В момента грипът настъпва в цялата страна, а нашите деца са много уязвими. Тази инициатива беше чудесен начин хем да ги зарадваме, хем да го направим по начин, който не крие опасност за тях“, обясни доц. д-р Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология.

Това е втория път, в който момичетата и момичетата от пещерен клуб „Под ръбъ“ организират изненада за децата, които се лекуват в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. За Деня на детето – 1 юни, те пак се спускаха от покрива на Клиниката по детска онкохематология и донесоха подаръци за Детското УНГ отделение, но тогава бяха облечени като приказни герои.