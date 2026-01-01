5% увеличение на заплатите ще получат в БДЖ, „Български пощи“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и градския транспорт, обяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той уточни, че Министерският съвет днес ще приеме две решения за петпроцентно увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета.

"Днес с тези два акта ще изравним третирането, така че и организацията на субсидия да получат 5% увеличение на заплатите - става въпрос за БДЖ "Пътнически превози", "Български пощи", НКЖИ и системите на градския транспорт във всички общини в България", каза той и допълни, че общо подкрепата ще е над 31,3 млн. евро., като уточни, че това е еднократна сума, която е в рамките на действащия удължителен закон, а когато се стигне до приемането на редовен бюджет предстоят разговори какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори в държавата. Сега изравняваме тези сектори с всички други бюджетни организации, които получиха своите 5 процента увеличение, каза още финансовият министър.

Припомняме, че в понеделник служители на "Български пощи" излязоха на протести по места с искане за увеличение.

Министърът на транспорта Корман Исмаилов заяви, че над 14 млн. евро ще бъдат насочени към предприятията и обществените услуги.д

Благодаря на моя колега министърът на финансите, благодаря на премиера за спешния порядък, в който нашите експерти в диалог със заинтересованите страни, направихме това толкова бързо и оперативно, за да може да споделим тези новини, които засягат хиляди служители в много предприятия и в които се налива публичен ресурс - данъците на българските граждани и фирми.Това каза министърът на транспорта Корман Исмаилов.

Проведохме една дискусия по конкретни проблеми, защото те доста често стават циклични. Периодично виждаме стачки и недоволства. Цялата геополитика вече не допуска институциите да не работят ефективно, да има проблеми в тях, а предприятията да са нереформирани. Това взаимодействие ще продължи и занапред, каза още той.

Над 14 млн. евро ще преминат от Министерството на транспорта към дружествата и заинтересованите страни. За БДЖ са предвидени над 5 825 000 евро, за НКЖИ са предвидени над 9 млн. евро. Трансфери за други целеви разходи за общини - над 11 млн.евро - от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и в планинските и други райони - над 5 787 000 евро, за Столична община - над 5 653 000 евро.

В бъдеще ще поработим сериозно да подготвим реформи, които да оздравят "Български пощи" и всички заинтересовани страни да са доволни, да има ефективно управление на финансите и качество на услугата.

Пламен Димитров, президент на КНСБ благодари на министрите и цялото правителство за бързата реакция. Той припомни за редица протести породени от това, че не се е приел вторият договорен бюджет за 2026 година. По думите му БНР все още не е получило увеличението, което е неясно защо. "За тези предприятия и тези 30 000 души, които работят там - БДЖ "Пътнически превози", "Български пощи", НКЖИ и градския транспорт не бе предвидено увеличение", припомни той и определи това като "изключително важна, първа, закъсняла стъпка към компенсиране на доходите за миналогодишната инфлация".

"Бюджетът, който ще имаме след изборите, с каквото и да е било правителство, какъвто и формат да бъде то, ще бъде много сходен с втория бюджет, който не бе приет през декември миналата година", обясни той.

Димитров каза още, че в градския транспорт сагата продължава. Той припомни, че след местните избори КНСБ е поискал да продължи традицията от предишните избори, като в София са имали споразумение за 3 години с 15% увеличение всяка година. Той уточни, че със София и Варна не са успели да подпишат такова споразумение, единствено такова е подписано в Русе. Тези 5%, които ще ги получат в градския транспорт, няма да удовлетворят очакванията, хората чакат поне 15% увеличение, тези първите 5% са една първа стъпка, така че останалите си ги търсим в следващите няколко месеца от редовния бюджет", уточни той.