„Има такъв народ“ излезе декларация във връзка с частното училище. От трибуната на Народното събрание Станислав Балабанов обяви, че парламентарната група е изпратила официални въпроси до министъра на образованието дали министерството е извършило проверка на училището и какви са резултатите от нея. Това прословуто училище, което Николай Денков се прави, че не помни, че го е регистрирал в последната седмица на своя мандат като министър, уточни представителят на ИТН.

По думите на Балабанов официалният отговор на министерството е, че в училището е извършена проверка от комисия във връзка с настъпилия инцидент с ученик. При нея са установени пропуски и нарушения, свързани с формално разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация за организацията и провеждането на изпити и самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, и издаване на документи за завършен клас и степен на образование без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е следвало да бъдат издадени. Документите с резултата от проверката са предоставени на Софийска градска прокуратура за преценка на наличие на законов подход, отбеляза Балабанов. След произнасяне на прокуратурата ще бъде взето решение за статута на училището, добави той.

По думите му това училище на практика не спазва нищо по закон. От друга страна става ясно, че преподаватели там нямат необходимите образователни степени да учат децата. „Общо взето става ясно, че по-голямата част от тях изповядват и се занимават с така наречената природна психология, която се отрича от всички нормални хора по света. Занимават се с мистика и с всякакви упражнения за извисяване на духа. Обаче, като говорим за спазване на правила, провеждане на изпити, контрол на ученици, резултати от оценки и т. н., виждаме отговора от официалната институция като МОН, че едно такова нещо е фалшифицирано, фабрикувано. В чия полза“ , коментира депутатът.

Някой ще каже, че се използват внушения, но това е официалният отговор от официални институции за нещо, което сме допуснали да се случи, и подлъгани родители вероятно са пуснали децата си там, защото таксата за обучение в това училище е няколко хиляди евро на дете, и които нямат вероятно никаква представка какво става с децата, каза Станислав Балабанов. “Не излизат оценки за изпити, които те ни са полагали, не се уведомяват официалните институции за отсъствия на тези деца, защото през това време те вероятно се стояли в такива хижи, като в Петрохан“, подчерта той.

Преподавателите в частното училище нямат необходимите квалифицирани степени, за да могат да бъдат преподаватели на деца. Реално по проверката става ясно, че това училище е имитирало провеждане на изпити и е пишело вероятно оценки без децата да са полагали такива изпити, издавали са документи за завършване без децата да са отговаряли на квалификацията да завършат необходимия клас, заяви пред журналисти Балабанов.

Балабанов посочи, че от отговора на служебния министър на образованието Сергей Игнатов става ясно, че в училището е извършена проверка от комисия във връзка с настъпилия инцидент с ученик от училището, която обхваща организация на конкретни дейности и административно-управленската дейност на директора. Той подчерта, че при проверката са установени пропуски и нарушения, свързани с формално разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование без да на налице безспорни доказателства, че тези документи е следвало да бъдат издадени.

„Едно дете завърши това училище със смърт, за съжаление. То е било част от това училище, убитото под Околчица. Други от тези деца, понеже Калушев е има достъп до това училище, са ходили – сега вече разследващите ще кажат колко време са отсъствали от училище, за да се извисяват по други методики в „Петрохан“", заяви зам.-председателят на ПГ на ИТН.

„Рекламната кампания на това училище всеки ден е стояла на фондацията на Елисавета Белобрадова. За да се създаде нещо подобно, за да се разреши то да съществува, за да се рекламира, наблюдаваме представители на една конкретна политическа формация, които казват, че подобно нещо е супер и които стимулират в подобно нещо да си изпращаме нашите деца“, каза още той и добави, че около 9 хил. евро струва годишната такса на едно дете в това частно училище.

Балабанов отново отправи обвинения и към кмета на Столична община Васил Терзиев и позицията му, че жертвите от трагедията в „Петрохан“ са били добри хора, като отбеляза и средствата, които Терзиев е дарил.

Той коментира, че е имало държава в държавата, както и че официално държавата е правила така, че една НПО да контролира територия без да се дават конкретни подробности.