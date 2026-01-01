Държавите от НАТО отработват сценарии за удари срещу Съюзната държава на Русия и Беларус в рамките на текущите военни учения, заяви секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу.

„По време на многобройни военни учения, а както съобщихте днес, почти седем се провеждат едновременно, въоръжените сили на НАТО отработват сценарии за нанасяне на удари по Съюзната държава“, каза Шойгу на среща с държавния секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович.

По думите му западните държави не крият агресивните си планове срещу Русия и Беларус. Освен това според него в много европейски страни бързо се възражда нацистката идеология, а историята на Втората световна война активно се пренаписва.

Беларус остава най-близкият съюзник на Русия, с когото Москва има не само добросъседски, но и истински братски отношения, обща история, културна и духовна близост, отбеляза секретарят на руския Съвет за сигурност.

„Споделяме еднакви възгледи за традиционните общочовешки ценности, принципите на справедливостта и сигурността“, добави той, цитиран от ТАСС.