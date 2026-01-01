Руските граждани в сепаратиския молдовски район Приднестровие в момента са под заплаха, заяви секретарят на влиятелния Съвет за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от държавната агенция ТАСС.

Шойгу каза, че Русия ще използва всички налични средства, за да защити своите граждани там.

“Не трябва да забравяме, че в Приднестровието живеят над 220 000 руски граждани, интересите и сигурността на които заради безразсъдните и безотговорните действия на Киев и Кишинев в момента са под заплаха. Ако възникне необходимост, Русия ще предприеме всички необходими стъпки и ще използва всички достъпни методи за тяхната защита в съответствие с Конституцията”, каза той.

Шойгу обаче отбеляза, че екзистенциална опасност за Русия от този регион няма.

Малко по-късно днес представител на Европейската комисия отговори на твърденията на руския генерал.

Подкрепяме постигането на мирно решение на конфликта в Приднестровието. Русия подкопава регионалната стабилност. Изцяло подкрепяме независимостта и суверенитета на Молдова, както и териториалната ѝ цялост в международно признатите граници, каза той на пресконференция.

Говорителят отбеляза, че тази седмица ЕС поднови санкциите срещу отговорните за дестабилизационните действия в страната, насочени към подкопаване на демократичните институции. Той уточни, че осъденият вчера молдовски олигарх Владимир Плахотнюк е в санкционните списъци на ЕС от три години.

Молдовската правосъдна система е силна и работи, и позволява бързо разследване и обвинение на уличените в корупция на високи равнища. Това е ключов въпрос по пътя на присъединяването към ЕС, насърчаваме страната да продължи тази работа, заяви говорителят, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.