Окръжната прокуратура в Кърджали изготви предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор на България за определяне на друга равна по степен прокуратура, която да осъществява ръководството и надзора над досъдебно производство, свързано със сключен договор за обществена поръчка в Община Кърджали, както и разследването да бъде извършено от разследващ орган извън района на Окръжна прокуратура - Кърджали, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. За БТА от прокуратурата казаха, че става въпрос за обществена поръчка с предмет изграждане на приют за безстопанствени кучета.

Повод за изготвеното предложение е публично изявление на министъра на вътрешните работи за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура – Кърджали, както и с цел да бъдат избегнати всякакви съмнения в непредубедеността и безпристрастността на прокурорите от Окръжната прокуратура, допълват от прокуратурата.

По досъдебното производство на 28 май бе извършено претърсване и изземване в Община Кърджали от органи на Областната дирекция на МВР. БТА припомня, че тогава в Областната дирекция бе отведен за разпит кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

На 29 май в Окръжна прокуратура-Кърджали е постъпил протокол за извършеното процесуално действие. Съобразно разпоредбите на Наказателно- процесуалния кодекс протоколът е внесен незабавно за одобряване в Окръжен съд-Кърджали. На същата дата протоколът е одобрен и изпратен на Областата дирекция на МВР-Кърджали.

Образуваното досъдебно производство е изискано от ОДМВР-Кърджали и е постъпило на 2 юни 2026 г., допълват от пресцентъра на прокуратурата.