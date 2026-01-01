Отпадането на ковид добавките за новите пенсионери, осъвременяване на минималните пенсии със 7,8 на сто и намаляване на партийните субсидии бяха одобрени от временната комисия по бюджет и финанси към парламента, която гласува на второ четене промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година.

От законопроекта за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета бе оттеглено предложението, внесено от „Прогресивна България“ между първо и второ четене, за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

Председателят на комисията Константин Проданов посочи, че на по-късен етап това предложение ще бъде представено и внесено от Министерски съвет, за да се спази буквата на закона. Преди заседанието депутати от опозицията заявиха, че вдигане на тавана на дълга чрез поправка на удължителния закон, внесена от народен представител, противоречи на Закона за публичните финанси.

Управляващите оттеглят предложението за увеличение на дълговия таван

Законопроектът предвижда от 1 юли 2026 година да се преустанови включването на ковид добавката в размер на 60 лева в размера на отпуснатите след тази дата пенсии, т.е. в пенсиите на гражданите, пенсионирали се след тази дата. За да не се допусне намаляване на пенсионните плащания, тези суми няма да се изключат от размера на отпуснатите до тази дата пенсии, но конкретно тези 60 лева няма да влизат в базата върху, която се прилага осъвременяването на пенсиите всяка година с т.нар. „швейцарско правило“ и ще се изплащат в размерите, достигнати до 30 юни 2026 година.

От вносителите посочват, че ковид добавката към пенсиите е била временна мярка по време на пандемията, която приключи през 2023 година, но въпреки това продължи да бъде част от отпуснатите пенсии у нас.

Всичко това представлява сериозно отклонение от принципа „принос-права“, който е основополагащ в социалноосигурителното законодателства, добавят вносителите. Според вносителите тази мярка ще спести разходи в размер на 5 млн. евро на месец до края на настоящата година.

Напрежение в бюджетната комисия: „Кой разпореди това безобразие?“

Предложенията за изменения и допълнения, внесени между първо и второ четене, предвиждат още намаляване на държавната субсидия за един получен действителен глас от политическите партии с 1,09 евро до 3 евро за глас, считано от 30 април 2026 година. Според вносителите това ще доведе до икономия на финансов ресурс в размер на 2,2 млн. евро за 2026 година.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година предвижда и осигуряване на възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения ѝ размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Причина за предложените поправки е, че според Кодекса за социално осигуряване всички пенсии за трудова заетост се осъвременяват ежегодно от 1 юли по швейцарското правило, но размерът на минималната пенсия за съответната година се определя чрез редовен закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, а в условията на удължителен бюджет това няма как да се случи, тъй като се прилагат минималните прагове към 2025 година.

Цончо Ганев за действията на управляващите: Най-ниските пенсии се режат най-много

В отговор на критики от страна на представителите на опозицията, че мерките за премахване на ковид добавките за новите пенсионери и изваждането им от общата сума, която се подлага на осъвременяване веднъж годишно, не са подходящи, Константин Проданов отвърна, че тези решения са директно следствие на действията и бездействията на преходните управляващи.

Той подчерта, че правителството ще намери начин да помогне на най-уязвимата част на обществото, но това не бива да се прави през пенсионната система, а чрез системата за социално подпомагане.