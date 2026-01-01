Отменя се ученическото историческо състезание „Пазители на паметта“, което трябваше да се състои днес от 16:00 ч. пред сградата на Община Ловеч. Причината – неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от общинската администрация.

Припомняме, че организатор на надпреварата, която е във връзка с отбелязване на 150 години от Априлското въстание, е Средно училище „Тодор Кирков“. Целта е да се насърчи изследователската и творческата дейност на учениците, като същевременно се популяризира историческото наследство и местната история.

Отменят церемонията за 150 г. от гибелта на Христо Ботев в Борисовата градина

Участниците трябваше да се движат по маршрут, който включва монумент „Априлско въстание“, музей „Васил Левски“, родната къща на Тодор Кирков, неговият паметник.

От общинската администрация в Ловеч ще информират допълнително кога ще се проведе инициативата „Пазители на паметта“.