Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе проверка на играчки в периода 07 май – 31 май 2026 г. по повод Деня на детето. Проверките са извършени в търговски обекти на територията на цялата страна.

Основната цел на проверката е да се гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара и са предназначени за деца, са безопасни и отговарят на изискванията на приложимото законодателство.

Играчки, уреди и машини: Стотици продукти на пазара са с нарушения

За посочения период общо са проверени 629 вида играчки. От тях за 468 броя е установено, че съответстват на изискванията. За 165 (26%) броя са констатирани несъответствия, в това число 44 без „CE“ маркировка за съответствие, 70 без наименование и адрес на производител и вносител, 105 без предупредителни текстове и 11 вида с други несъответствия.

Издадена са 58 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 44 бр. заповеди за спиране разпространението на продукти без маркировка за съответствие, включително и с други несъответствия.

Играчките предназначени за деца до 14 години са обхванати от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчки, съответно Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки.

Няма да се пипа майчинството, уверяват от „Прогресивна България“

При закупуването на детски играчки родителите е важно да следят за наличието на маркировката за съответствие „CE“, която да е нанесена върху продукта и/или опаковката на продукта, или върху етикет, трайно прикрепен към продукта. Наличието й удостоверява, че производителят е преминал изпитванията по отношение съдържанието на опасни химически вещества, включително и физико-механична устойчивост, с което се гарантират безопасността на играчката.

Друго основно изискване е наличието на инструкция на български език и задължителните предупредителните надписи и текстове, което е важно за правилното и безопасно използване на детската играчка.

Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН, акцентираха върху проверката на един от масово предлаганите продукти за сезона – балони, които могат да бъдат изработени от латекс и метализирана пластмаса.

Конкретно за балоните изработени от латекс е задължително и наличие на предупреждение съгласно т. 7.3 от стандарт 71-1 Безопасност на играчки. Механични и физични свойства „ Внимание! Деца под осем години могат да се задавят или да се задушат от ненадути или спукани балони. Изисква се наблюдение от възрастен. Пазете ненадутите балони от деца. Изхвърлете веднага спуканите балони върху опаковките на балони от латекс, ако няма опаковка, информацията трябва да е върху балоните и/или листовка, която придружава балоните.

Балоните, изработени от метализирана пластмаса, са обикновено по-здрави от латексовите и не пораждат същите опасности от задавяне или удушаване.

По време на проверката на детски играчки балони, са проверени и други видове детски играчки с установени нарушения, в това число без нанесена маркировка за съответствие „CE“, за което са предприети мерки по спиране на разпространението им.

ДАМТН ще продължи да извършва проверки в рамките на своите правомощия, с цел недопускане предлагането на пазара на несъответстващи продукти, защита здравето на децата и осигуряване на безопасността при ползването на тази категория продукти.