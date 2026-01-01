Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приключи кампанията си по повод 15 март – Деня на потребителя. Тя се проведе в периода от 9 до 15 март 2026 г. в търговски обекти на територията на цялата страна.

Инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ провериха общо 463 продукта, сред които 223 играчки, 89 електрически уреда, 53 лични предпазни средства, 74 радиосъоръжения, 12 машини, 10 пиротехнически изделия и 2 транспортируеми съоръжения под налягане.

От проверените продукти 222 отговарят на изискванията на приложимото европейско и национално законодателство, а при 241 са установени несъответствия.

Най-честите нарушения са:

154 продукта без инструкция за употреба;

57 без „CE“ маркировка за съответствие;

159 без посочени наименование и адрес на производител и/или вносител;

88 без изискуемата декларация за съответствие за радиосъоръжения, лични предпазни средства и машини;

14 с други специфични несъответствия.

Издадени са 34 заповеди за временно спиране на разпространението на продукти без „CE“ маркировка, която удостоверява съответствието им с европейските стандарти за безопасност. В процес са административнонаказателни производства, като са съставени 117 акта за установяване на нарушения.

Кампанията се провежда ежегодно, като най-често установяваните нарушения са свързани с липса или непълна инструкция за употреба, както и с липса на данни за отговорния икономически оператор. За всички случаи се предприемат административнонаказателни мерки, а за продукти без „CE“ маркировка или с видими несъответствия се разпорежда спиране от разпространение.

Главна дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН ще продължи контролната си дейност с цел ограничаване предлагането на несъответстващи продукти.