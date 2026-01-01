2-годишно дете пострада, след като бе блъснато от двама младежи на електрическа тротинетка в центъра на Русе, предаде БНТ.

Родителите подават сигнал на 112, детето е с хематом на главата. От Общината съобщиха, че след инцидента са извършени проверки и са иззети седем тротинетки и обещават по-строг контрол и санкции за нарушителите.

Жасмина Чанкова: "Това е ужасно и според мен тук изобщо не бива да се карат тротинетки. Много пешеходци, прекалено много.“

"Трябва да се вземат мерки, да има по-често проверки, глоби, санкции и съм забелязала, че се проверяват основно деца на около 12-13 години. Доколкото знам извършителите са по-големи и просто трябват повече проверки."