Мъж е в критично състояние, след като бе прострелян в северния германски град Букстехуде в понеделник, а заподозреният стрелец бе обявен за издирване, предаде ДПА, като се позова на полицията.
Няколко души са подали сигнали за изстрели в жилищна сграда около 19:15 ч. снощи местно време (20:15 ч. бълг. вр.), поясни говорител на полицията. Отзовалите се на местопрестъплението служители са открили мъж с тежки огнестрелни рани, застрашаващи живота му.
Ein Mann ist durch Schüsse in Buxtehude lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Menschen hätten gegen 19.15 Uhr Schüsse in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. https://t.co/sV0cY43VEb pic.twitter.com/N9HKyVqOOT— FOCUS online (@focusonline) June 1, 2026
Предполагаемият стрелец е избягал и до късно снощи нямаше информация да е арестуван, отбелязаха правоохранителните органи.
Беше организарана мащабна хайка за заподозрения в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охранявааха района, а градският транспорт бе временно спрян, акцентира ДПА.
Още не е известен мотивът за стрелбата - тече разследване.