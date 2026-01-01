Софийски районен съд продължава да гледа днес делото срещу Станимир Хасърджиев и останалите трима подсъдими с него по дело за общо 17 престъпления. Прокуратурата внесе протест срещу пускането под парична гаранция на Хасърджиев.

На 4 май 2026 г., след внасяне на обвинителен акт срещу четиримата, беше проведено разпоредително заседание по делото. Тогава съдебният състав измени мерките за неотклонение на Станимир Хасърджиев и Анастасиос Михайлидис от „задържане под стража“ в „парична гаранция“, а на Росен Белов и Симеон Дряновски – от „домашен арест“ в „парична гаранция“. За Хасърджиев беше определена гаранция в размер на 60 000 евро, а за останалите трима подсъдими – по 10 000 евро.

Прокуратурата протестира мерките за неотклонение на Хасърджиев и другите трима

Решението беше оспорено от наблюдаващите прокурори, които на 7 май внесоха протест в Софийския градски съд. Държавното обвинение настоява за възстановяване на по-тежките мерки за неотклонение, както и за налагане на забрана четиримата подсъдими да напускат страната.

Според обвинението Анастасиос Михайлидис, Росен Белов, Симеон Дряновски и Станимир Хасърджиев са извършили на 8 септември 2025 г. блудствени действия с лице от същия пол в жилище на ул. „Русаля“ в София, като за целта са употребили сила. По данни на прокуратурата пострадалият е бил вързан с кожени колани и въже.

Освен това Симеон Дряновски и Хасърджиев са подсъдими и за принуда, а Михайлидис и Хасърджиев са привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. Срещу Анастасиос Михайлидис е повдигнато и обвинение за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на законовите изисквания.

Росен Белов е обвинен също за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, като според прокуратурата за част от тях са използвани непълнолетни лица.

Симеон Дряновски е подсъдим и за държане на наркотични вещества, както и за незаконно притежание на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Станимир Хасърджиев е обвинен и че при условията на продължавано престъпление е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, въпреки че е знаел, че страда от заразни заболявания, предавани по полов път. Срещу него е повдигнато и обвинение за разпространение на порнографски материали.