Софийската районна прокуратура внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийския районен съд спрямо четирима души, подсъдими за общо 17 престъпления – Станимир Хасърджиев и Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски. Това съобщиха от прокуратурата.

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“, а на Белов и Дряновски – от „домашен арест“ в „гаранция в пари“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 7 май 2026 г. внесоха протест в Софийския градски съд. Те поискаха от съда, също така на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Четиримата са подсъдими за това, че на 8 септември 2025 г. в жилище на ул. „Русаля“ в София са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за това са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже.

Дряновски и Хасърджиев са подсъдими за принуда, Михайлидис и Хасърждиев са привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. Михайлидис е обвинен и за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на установените законови правила.

Белов е обвинен и за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица.

Дряновски е подсъдим още за държане на наркотични вещества и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без надлежно разрешително.

Подсъдимият Хасърджиев освен престъпленията, извършени в съучастие, е обвинен и за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от заразни болести, предавани по полов път. Той е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Делото срещу четиримата обвиняеми ще продължи по общия ред на 2 юни 2026 г. в Софийския районен съд.

Според обвинението те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. През октомври Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с мотива, че могат да извършат ново престъпление.