Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие, съобщи NOVA.

Очаква се държавното обвинение да даде повече информация днес за отделните престъпления, извършени от групата.

По информация на NOVA става въпрос за над 15 случая на блудство, принуда и разпространение на дрога.

Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.