Днес Софийският градски съд /СГС/ трябва да разгледа мярката за неотклонение на бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и задържаните заедно с него още трима души. Хасърджиев пристигна в съда с белезници.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият, цитиран от NOVA.

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, бе задържан миналата седмица. Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

До арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че на този адрес - в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.

Преди дни Софийски районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен „домашен арест“. Прокуратурата протестира техните мерки за неотклонение.

След като случаят стана публичен, Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничи от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.