Задържаха 64-годишен мъж за опит за убийство в частен дом в плевенското село Опанец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вечерта на 24 декември. Иззет е нож, използван при нападението, както и други веществени доказателства. Пострадалият е 40-годишен мъж. Той е получил прободни рани в гърба, шията и корема и порезна рана на лицето.

Настанен е за лечение в плевенска болница. Извършителят е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

При друг случай - мъж е задържан за побой и отправени заплахи за убийство към друг човек. Инцидентът е станал на 28 декември в центъра на село Одърне.

19-годишен младеж е нанесъл удари с пистолет на пострадалия и е отправил сериозни закани за живота му.

Потърпевшият 27-годишен мъж е прегледан от медицински екип, като няма данни за опасност за живота му. Нападателят е задържан и за случая е сезирана прокуратурата.