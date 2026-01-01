С повишаването на температурите и подобряването на метеорологичните условия Столична община започна дейности по отстраняване на пътни неравности и „дупки“ по улици и булеварди в града. Ремонтите се извършват чрез запълване на компрометираните участъци с топла асфалтова смес.

Вече се работи по Околовръстния път в района на кв. „Суходол“, район „Овча купел“. Дейностите се изпълняват основно в тъмната част на денонощието, (след 20:00 ч.), за да не се затруднява движението и да се ограничи въздействието върху трафика. Отстраняват се неравности и „дупки“ в участъка между кръговото кръстовище на „Люлин“ и ул.“Суходолска“. Предвижда се в събота да се работи в района на кръстовището на Околовръстен път и ул.“Бъдеще“/“Суходолска“.

Предстои извършване на асфалтови кръпки по бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Васил Левски“ до Околовръстния път, както и по ул. „3020“ в район „Връбница“.

Ремонти на асфалтови настилки се извършват и по улици в район „Надежда“ – ул. „Анастас Лозанчев“, ул. „Стрема“, ул. „Жорж Дантон“, ул. „Демир Капия“, както и по ул. „Васил Кънчев“, ул. „Евтим Евтимов“, ул. „Резбарска“ и ул. „Александър фон Хумболт“ и др.

На локалното платно на бул. „Цар Борис III“, в участъка между ул. „Житница“ и бул. „Овча купел“, се извършва ремонт на паважната настилка.

Продължават и ремонтите на тротоарни настилки в различни части на града. В момента се работи по ул. „Цар Симеон“ в с. Мърчаево. Извършва се ремонт на източния тротоар на ул. „Средна гора“ в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и др.

Предстоят дейности по източния тротоар на ул. „25-та“ в участъка от ул. „Сух герен“ до ул. „Безименна“, както и цялостен ремонт на югоизточния тротоар на ул. „Лайош Кошут“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „20-ти април“. Планирани са още ремонти на ул. „Владайска“ – от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „К. Пейчинович“, както и на тротоарни настилки в районите „Младост“ и „Надежда“.

