Мъж пострада при пожар в Силистра.

Пожарът е пламнал днес около 14:40 часа в автосервиз. При произшествието леко е пострадал 61-годишният собственик. Според първоначалната информация пожарът е тръгнал от неправилно ползвана печка на твърдо гориво, обхванал и унищожил покривна конструкция, климатици и друго оборудване.

С обгазяване 61-годишният собственик е транспортиран в МБАЛ-Силистра, където му е оказана медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.

След намесата на огнеборците са спасени гараж, микробус и къща.