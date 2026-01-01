Ученици от Професионалната гимназия по транспорт в Бургас влязоха в заседателната зала на Министерския съвет. Посещението им е част от тяхна инициатива за опознаване на институциите, които движат държавата. В заседателната зала ги посрещнаха премиерът Андрей Гюров и неговият съветник по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов. Министър-председателят вече беше видял учениците в Народното събрание, където те присъстваха на заседанието на депутатите.

Работата на някои депутати е да правят политически внушения и да всяват суматоха, за да кажат „всички са еднакви“, сподели премиерът пред учениците. Не всички са еднакви. Вдъхновиха ни протестите през декември, когато младите хора не си останаха вкъщи. Това са хора, които в бъдеще ще се грижат за страната. Много е важно как се развиват, докато са малки. Радвам се, че Димитър Бербатов се съгласи да бъде съветник по въпросите на младежта и спорта, каза Андрей Гюров пред младежите.

МС

Димитър Бербатов сподели с учениците своята рецепта за успех – упоритост, цел, постоянство. Постигнал съм своята мечта пред всички, искам да предам опита и знанията си. Обединението е важно. Понякога суетата и жаждата за внимание и успех пречат на комуникацията. Идеите Ви трябва да бъдат добре формулирани и когато се говори от името на всички, те ще имат по-голяма тежест, посъветва ги Бербатов.

Училищното хранене е една от темите, по които учениците искат да има промяна, за да не се свежда изборът им за обяд до парче пица или дюнер. Личен пример, който съветникът по въпросите на младежта и спорта даде, е с неговите две дъщери – всеки ден те обядват храна, приготвена от майка им. Бербатов беше категоричен, те това не е въпрос, който може да се подценява.

Досаждайте на институции и хора. Не приемайте „не“ за отговор. Бъдете настоятелни и упорити. Ще бъдете чути, както бяха чути хората по площадите, посъветва Бербатов учениците.

По време на срещата с учениците, директора и учители от Професионалната гимназия по транспорт в Бургас беше обсъдена идеята на Димитър Бербатов всички физкултурни салони да бъдат отворени за спортни дейности след часовете и да се предоставят на спортни клубове. Гимназията е пример как това може да се реализира в името на развитието на масовия детски спорт.

Председателят на ученическия съвет в Професионалната гимназия по транспорт Константин Георгиев е и председател на Ученическия комитет на община Бургас. Вече трета година той се опитва да направи така, че идеите на младите да бъдат чути и възприети.

Виждаме, че всяка институция като такава работи безотказно. Когато трябва да си сътрудничат се поражда напрежение. При някои депутати е водещ интересът на човека - кой да дръпне чергата, повече партиен интерес се наблюдава, отколкото да свършат това, за което са ги избрали хората. Затова е важно младият човек да бъде информиран и да взима правилните решения, каза Константин Георгиев.