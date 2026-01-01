Военна база близо до международното летище на столицата на Ирак - Багдад, е била атакувана тази вечер с ракети и дронове, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на иракските сили за сигурност. В базата са настанени американски дипломати, уточняват двете агенции.

Четири дрона са били насочени към военната база, като най-малко два от тях са се разбили, пояснява АФП.

Дрон удари американска военна база близо до Багдад, няма данни за щети

Ройтерс информира, че посолството на САЩ призовава всички американски граждани да напуснат Ирак по най-бързия начин.

Според дипломатическата мисия на Вашингтон свързани с Иран въоръжени групировки може да се опитат да атакуват хотели в района на Иракски Кюрдистан, често посещавани от чужденци, информира Ройтерс.