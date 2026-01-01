Гръцката полиция е задържала тази вечер 48-годишен мъж, който е заплашвал да взриви гранати в столицата Атина, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на информация от органите на реда.

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че ситуацията се е разиграла пред сградата на Главната дирекция на полицията в Атина, намираща се на един от оживените булеварди в града.

Откриха взривно устройство пред дома на гръцки журналист

В ръката си мъжът е държал предмет, видимо наподобяващ ръчна граната. Дошлите на място полицаи успели да отвлекат вниманието му, да го обезвредят и задържат. У него са открити още две гранати, поставени в контейнер.

Специализирано звено за обезвреждане на взривни устройства е извършило контролирана експлозия на място на откритите гранати, което е наложило районът да бъде отцепен.

Откриха граната в апартамент в Перник, евакуираха входа на блока

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че устройствата се изследват от сапьори, за да се установи дали са били истински и функционални.

Според информацията задържаният е от Судан и е известен на полицията с предишни престъпления, свързани с наркотици.