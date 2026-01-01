Със съдействието на екип на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе демонтиран декоративният ветропоказател от купола на емблематичната сграда на Тома Лозанов. Тя се намира на площад „Бдинци“ във Видин. След ремонт елементът ще бъде възстановен и монтиран отново в същия вид.



Сградата е общинска собственост. Декоративният елемент не е действащ ветропоказател, а имитация, която има символично значение за сградата.

След демонтажа ще бъде извършена оценка на състоянието на конструкцията, като се очаква ремонтът да отнеме около две седмици. Елементът ще се отремонтира и след това поставен отново.



За съхраняване на уникалната сграда, която е на повече от 100 години има готов идеен проект за бъдещ ремонт. Но за да се случи това част от конструкцията над покрива на сградата трябва да се демонтира предварително, за да се избегнат рискове.