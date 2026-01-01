Жена пострада, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Асеновград от кон, теглещ каруца.

Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин на кръговото кръстовище на ул. "Цар Иван Асен II", ул. "Александър Стамболийски" и пътя Асеновград - Кърджали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Пробата за алкохол на мъжа, управлявал каруцата, е отрицателна. Местопроизшествието е запазено. Трафикът в района е натоварен.

Жената е прехвърлена с линейка в Университетската болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение.

Очаква се информация за състоянието ѝ.