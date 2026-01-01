Русия и Украйна размениха по 300 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната. Това е вторият етап от размяната, при който общо 500 военнослужещи от двете страни се завръщат по домовете си, предадоха АФП.

„Три руски военнослужещи бяха върнати. В замяната бяха предадени 300 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна“, се посочва в съобщението на ведомството.

Процесът по размяна на военнопленници и тела на загинали военнослужещи е резултат от серия преговори, започнали в Истанбул. Ключов момент представляват **споразуменията, постигнати на 2 юни в Истанбул**. Тези договорености поставиха основата за хуманитарни действия, по-специално за освобождаване на млади (до 25-годишна възраст) или ранени военнопленници, както и за връщане на тленните останки на убитите войници.Въз основа на тези споразумения, на **9 юни** бе осъществена първата конкретна размяна, при която група руски военнослужещи на възраст до 25 години беше върната от Украйна на Русия, като в замяна беше предаден същият брой украински военнослужещи. Това послужи като прецедент и потвърждение за приложимостта на постигнатите договорености.По-късно, на **4 юли**, Русия обяви извършването на нова размяна на военнопленници с Украйна, отново в рамките на споразумението, постигнато в началото на юни. Въпреки че точният брой на разменените лица не беше публично уточнен тогава, събитието подчерта продължаващия ангажимент към процеса.Допълнително развитие настъпи на **23 юли** в Истанбул, когато Русия и Украйна се споразумяха да обменят поне 1200 допълнителни военнопленници. На тази среща Москва също така предложи да предаде на Киев телата на 3000 убити войници. Вследствие на тези разговори, малко след 23 юли, Русия и Украйна извършиха размяна на по 185 военнопленници, което се потвърждава от руското Министерство на отбраната.Тези последователни стъпки демонстрират постепенното, макар и трудно, изпълнение на хуманитарни договорености между воюващите страни. Всяка размяна, независимо дали на живи военнопленници или на тленни останки, е пряко следствие от тези преговорни процеси и подчертава нуждата от постоянно наблюдение и отчетност.