Окръжен съд Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на Даниел Кескинов.

Гледат делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък (ВИДЕО)

Инцидентът се случва през 2025 г. след полицейска акция по сигнал за кражба на велосипед. Според разследването, при задържането на Кискинов двамата служители на реда са му нанесли множество удари, включително и след като той вече е бил с поставени белезници. В резултат на побоя мъжът е получил тежки травми – счупени ребра, вътрешни кръвоизливи и сериозни наранявания в областта на гърдите и корема. Малко по-късно той умира.

По време на днешното разпоредително заседание защитата на полицаите поиска мярката „задържане под стража“ да бъде заменена с домашен арест. Съдът не прие и потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с оглед тежестта на обвинението. Делото ще бъде разгледано по същество в три поредни заседания през април.