Столичният инспекторат е съставил 201 акта за установени административни нарушения, свързани със замърсяване от строителни дейности, от началото на 2026 г. Санкциите са наложени след извършени близо 380 проверки на строителни обекти на територията на София.

Контролът е насочен към предотвратяване на замърсяване на уличната мрежа, разпиляване на строителни материали и неправилно транспортиране на земни маси и отпадъци.

„Контролът върху строителните дейности е ключов за чистотата на града и за качеството на въздуха. Продължаваме с активни проверки на терен и ще реагираме безкомпромисно при нарушения – особено когато те водят до замърсяване на уличната мрежа и публичните пространства,“ заяви директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.

СО

Само през изминалата седмица сектор „Контрол на замърсяване от строителството“ към Столичния инспекторат извърши 27 проверки на строителни обекти в район „Студентски“. На място е съставен 1 акт, изпратени са 10 покани за съставяне на актове, както и задължителни предписания за незабавно отстраняване на установените замърсявания.

Най-честите нарушения, установени при проверките, са липса на ограждения на строителните площадки, замърсяване на уличните платна от непочистени тежкотоварни автомобили, напускащи обектите, както и липса на задължителни информационни табели.

Проверките са насочени и към предотвратяване на складиране на строителни материали извън обектите, разпиляване на отпадъци, изсипване на земни маси по тротоари и замърсяване на уличната мрежа от камиони, напускащи строежите без необходимото почистване. През 2025 г. инспекторатът отчете рекорден контрол в града, в рамките на който са извършени 4206 проверки на строителни обекти, при които са съставени 1614 акта за нарушения.

В последната седмица на февруари, по сигнали от граждани, служители на Столичния инспекторат съвместно с Общинска полиция извършиха внезапна проверка в с. Кривина и с. Казичене, район „Панчарево“, във връзка с повишен трафик на тежкотоварни автомобили. Камионите, излизащи от строителни обекти, следва да се движат по определени маршрути. В рамките на проверката са извършени 5 проверки, като са съставени 4 акта за установени нарушения.

Контролът върху строителните дейности ще продължи да се извършва регулярно и приоритетно, особено при постъпващи сигнали от граждани.