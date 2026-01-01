Общо 346 мигранти са били установени от гръцките власти южно от остров Крит в рамките на само 5 часа тази сутрин – между 4 и 9 ч. местно (и българско) време, съобщава „Катимерини“, като се позовава на бреговата охрана.

Мигрантите са били открити при седем отделни операции, в които са участвали екипи на гръцката брегова охрана и въздушни средства на европейската гранична служба „Фронтекс“, както и един товарен кораб.

Според публикацията миграционните потоци в момента са засилени заради хубавото време в района.

Вчера в рамките на 24 часа на малкото островче Гавдос и на Крит са пристигнали от либийските брегове 456 мигранти – предимно мъже от Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Судан и Египет.

През миналата година общият брой на мигрантите, пристигнали и поискали убежище в Гърция, е бил 48 711, което е спад с 20 процента в сравнение с 2024 г., когато този брой е бил 62 116.

Напоследък остров Крит е главната точка за вход на мигранти в Гърция. През 2025 г. там и на близкия Гавдос са пристигнали 19 800 души.

Гърция наред с други европейски страни е обезпокоена и от перспективата за силна миграционна вълна заради военната ескалация в Иран и Близкия изток. Безпокойство съществува и от евентуална радикализация на мюсюлмански групи мигранти в страната или заради активирането на терористични мрежи от Иран, или заради религиозни рефлекси. Притеснения поражда и обстоятелството, че в Иран се намира голям брой афганистанци, което може да увеличи миграционните потоци и от страна на граждани на Афганистан.

Гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис каза, че ще „се разшири наблюдението на иранците, които искат убежище в Гърция“, без да даде повече подробности. Както беше съобщено, разглеждането на молби за убежище от ирански граждани в момента е „замразено“ именно заради непредвидимата и променлива ситуация в страната. Въпреки това Министерството уточни, че иранските граждани имат право да подават молби за убежище.