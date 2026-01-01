Френските власти са спасили повече от 6 000 мигранти, опитали се да достигнат Великобритания с малки плавателни съдове през 2025 г., показва годишният доклад на морската префектура за Ламанша и Северно море (ПРЕМАР). По официални данни 25 души са загинали, а двама остават в неизвестност.

Франция продължава да бъде основна отправна точка за мигранти, които предприемат опасното преминаване през Ламанша в търсене на по-добър живот във Великобритания. Опитите за това рисково пътуване „не са се забавили“, въпреки засилените мерки за сигурност и сериозните опасности, се посочва в доклада.

През 2025 г. близо 50 000 души са направили опит да преминат канала на борда на 795 лодки. Френските служби са оказали помощ на 6 177 души, докато по данни, обобщени от АФП на база френски и британски източници, общият брой на загиналите е най-малко 29.

ПРЕМАР предупреждава за нарастващите рискове, на които мигрантите са подлагани от каналджийските мрежи. Средният брой хора на лодка се е увеличил значително — от 26 през 2021 г. до 63 през 2025 г., като през последната година 10 плавателни съда са превозвали над 100 души.

Властите отчитат и засилена употреба на т.нар. „такси лодки“, които отплават почти празни и впоследствие качват десетки мигранти от плитките крайбрежни води, за да избегнат засичане.

По данни на британските власти през 2025 г. във Великобритания са пристигнали 41 472 мигранти с малки лодки — вторият най-висок показател след рекордната 2022 г.