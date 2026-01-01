Протест на граждани, недоволни от лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана, блокира движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. По-късно част от протестиращите се насочиха към района на село Крапчене, откъдето бе пренасочено движението. Там те блокираха обхода, организиран от полицията.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с протестните действия, ако не бъде извършен цялостен ремонт на пътя между Враца и Монтана.

От Агенция "Пътна инфраструктура" казаха за БТА, че за отсечката на територията на област Враца - от границата с област Монтана до Враца, е планиран текущ ремонт на над 16,3 км, който ще е в два участъка – от 133-и до 140-и км и от 151-ви до 161-ви км.

В тази връзка има изготвен технологичен проект за превантивно поддържане. Ремонтните работи за близо 10-километровото трасе (от 151-ви до 161-ви км) са възложени и предстои да започнат в кратък срок, а срокът за изпълнението им е до края на ноември 2027 г.