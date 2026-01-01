Европейската комисия предложи днес бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 милиарда евро, като най-големият дял от близо 76 млрд. евро да бъде за сближаване, а на второ място да бъдат разходите, свързани с околната среда и земеделието (над 57 млрд. евро), предава кор. на БТА Николай Желязков.

Комисията предлага бюджетът за сигурност и отбрана да бъде над 3 млрд. евро, а разходите по миграцията да възлизат на близо 6 млрд. евро. В съобщение на ЕК се пояснява, че предложеният бюджет е съобразен с последиците от кризите в последните години покрай пандемията, поскъпването на енергията и ръста на инфлацията, войната в Украйна и нарастващото геополитическо напрежение. Кризата в Близкия изток засегна много икономически области и това доведе до по-нестабилни прогнози за икономическия растеж и инфлацията в Европа, отбелязва комисията.

В проектобюджета са заложени средства за подобряване на европейското отбранително производство, за научни изследвания в областта на отбраната, за военна мобилност. Предложението на ЕК подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент до края на тази година, се посочва още в съобщението.