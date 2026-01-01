Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд, предаде ДПА.

Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи Службата на търговския представител на САЩ (USTR).

Допълнителните мита ще се прилагат за по-голямата част от вноса от съответните търговски партньори, считано от 00:01 ч. източноамериканско време днес (04:01 ч. по Гринуич).

Стоките, които вече са натоварени на кораби, намират се в последния етап от пътуването си и са с оформени митнически документи преди 28 юли, ще бъдат изключени от мерките.

„Търговските партньори, които са поели ангажимент да приемат и ефективно да прилагат забрана за внос на стоки, произведени чрез принудителен труд, ще подлежат на 10-процентно мито, а търговските партньори, които не са приели такава забрана, ще подлежат на 12,5-процентно мито“, се казва в изявлението.

Забраната за внос на стоки, произведени с принудителен труд, е дългогодишен елемент от американската търговска политика, но през последните години нейното прилагане беше значително засилено. Вашингтон настоява търговските партньори да въведат ефективни механизми за предотвратяване на навлизането на подобни продукти във веригите за доставки, като целта е да се ограничат нарушенията на човешките права и нелоялната конкуренция.

Администрацията на президента Доналд Тръмп използва митата като инструмент за оказване на натиск върху чуждестранни партньори по различни търговски въпроси, включително достъпа до пазара, реципрочността и спазването на международните стандарти. Новите мерки се вписват в тази политика и могат да засегнат широк кръг от вносни стоки, включително от държави, с които САЩ поддържат традиционно тесни икономически отношения, като страните от Европейския съюз. Очаква се решението да предизвика реакции от засегнатите търговски партньори и да се превърне в тема на двустранни преговори.