Продължението на култовия филм „Дни на грохот“ е все по-близо до реализация, а Том Круз може отново да се превъплъти в една от най-емблематичните си роли. Проектът беше възобновен от студиото Paramount, а режисьорът Джонатан Ливайн е в последен етап на преговорите, за да застане зад камерата.

Според The Hollywood Reporter Ливайн води финални разговори за режисурата на продължението, в което Том Круз не само ще се завърне в ролята на пилота Коул Трикъл, но и ще бъде продуцент. Сценарият е дело на Уил Стейпълс, а Круз отново ще работи с продуцента на оригиналния филм Джери Брукхаймър.

Оригиналният „Дни на грохот“, режисиран от Тони Скот и излязъл през 1990 г., разказва историята на младия и талантлив състезател от NASCAR Коул Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хог, изигран от Робърт Дювал, се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа и ожесточено съперничество с друг пилот, Трикъл трябва да преодолее страховете си и да намери баланс между смелостта и дисциплината.

Филмът е важен както за кариерата на Том Круз, така и за личния му живот, тъй като по време на снимките той се запознава с Никол Кидман, за която по-късно се жени.

Още през ноември 2024 г. стана известно, че Круз води преговори за завръщане към ролята. Новият проект идва след огромния успех на „Топ Гън: Маверик“, който донесе на Paramount близо 1,5 млрд. долара приходи в световния боксофис и получи шест номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм.