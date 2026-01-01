Шокиран от брутален въоръжен обир в непосредствена близост до апартамента си в Лондон, звездата от „Мисията невъзможна“ е решил да се изнесе от луксозното си жилище в британската столица.

63-годишният Том Круз е убеден, че кварталът му вече не е безопасен. Актьорът, известен с готовността си сам да изпълнява най-екстремните каскади на екрана, няма намерение да се изправя срещу реалната престъпност по време на престоя си в Лондон. Инцидентът от 21 януари окончателно го е убедил, че е време за промяна.

Тогава банда престъпници, въоръжени с мачете, нахлува в бутик на Rolex в Knightsbridge – един от най-престижните квартали в центъра на Лондон, където се намира и апартаментът на Круз, оценяван на 35 млн. паунда (около 40 млн. евро). По данни на Би Би Си шестима маскирани нападатели с мотоциклетни каски са заплашили персонала и клиентите, след което са избягали с няколко луксозни часовника.

Никой не е пострадал, но сцените, разиграли се в края на сутринта, са всели паника сред минувачите и жителите на района – сред тях и холивудската звезда. В дните след обира съседи разказват за непрекъснато движение на хамали, изнасящи мебели и кашони от дома на актьора.

Тихото напускане е потвърдено пред „Дейли мейл“ от близък до Круз. „Той обичаше да се разхожда из квартала, но Knightsbridge става все по-опасен с всяка изминала седмица. Има усещането, че районът рязко се е влошил през последните две години“, казва източникът.

Известно е, че актьорът често е излизал на сутрешни разходки в Хайд парк – огромното зелено пространство точно срещу дома му. Опасенията, че тази видимост може да го превърне в потенциална мишена, вече не изглеждат безпочвени.

Тенденцията тревожи и експерта по брандове Марсел Кнобил, който също коментира пред „Дейли мейл“, че някои от най-елитните квартали на Лондон „преживяват реално влошаване на имиджа си“. „Knightsbridge символизира блясък, богатство и престиж, затова високото ниво на сигурност там винаги се е приемало за даденост“, посочва той. По думите му именно знаменитости като Том Круз и Мадона са изградили този образ, а тяхното напускане, когато спокойствието се превръща в невъзможна мисия, може да нанесе сериозен удар върху репутацията на града.