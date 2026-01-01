Брутален случай на насилие над непълнолетни изправи на крак полицията и прокуратурата в град Ханя, остров Крит. Седем младежи между 15 и 18-годишни, сред които и двама български граждани, са задържани след подадена жалба за групово изнасилване на 17-годишно момиче, съобщи NOVA.

Случаят е от сряда вечерта, когато две момичета – българка и гъркиня, настанени в местен църковен приют, напускат сградата без надзор. При обстоятелства, които разследващите все още изясняват, непълнолетните се озовават в частен дом, където се е провеждало събиране на група младежи.

Фалшиви банкови преводи доведоха до присъда за изнасилване на българин в Антверпен

Според показанията на 17-годишната пострадала гъркиня, тя е била нападната и последователно изнасилена от петима души в часовете преди разсъмване в четвъртък. Разследващите са в шок от разкритието, че актът на насилие е бил записван с мобилен телефон от едно от присъстващите момчета.

Назначената съдебномедицинска експертиза вече е потвърдила наличието на следи от насилие. Пострадалото момиче е в тежко психологическо състояние и се намира под постоянно наблюдение в специализирана клиника.

Освен двамата младежи, обвинени в пряко участие, в случая е замесена и 17-годишната българка, която е била с жертвата същата нощ. Пред полицията тя е заявила, че е употребила канабис и е имала сексуален контакт по взаимно съгласие с един от компанията. Тя също е задържана по обвинение за притежание и употреба на наркотици.

Българин беше осъден на 9,5 години във Великобритания за изнасилване

Други три жени са арестувани като настойници - две български гражданки на 46 г. и 48 г. и 59-годишна албанска гражданка - за пренебрегване на надзора над непълнолетно лице. Арестуваните са отведени в прокуратурата и се очаква да се явят пред следовател в понеделник, за да дадат показания.

Случаят предизвика вълна от въпроси в Гърция относно сигурността в социалните институции. Проверява се как две непълнолетни момичета под закрила са успели да напуснат приюта посред нощ, без никой да забележи отсъствието им до сутринта.

На петимата основни заподозрени са повдигнати тежки обвинения за групово изнасилване и нарушаване на законите за личните данни.