Лидерството днес не е само стратегия, коефициент на интелигентност или самохвалство. Твърде дълго се изглеждаше, че най-силният глас в стаята печели. Но психолозите развенчват този мит. Изследванията в организационната психология сочат, че уменията, които най-точно предсказват реалното лидерско въздействие, са дълбоко човешки: емоционална интелигентност, умения, смирение и способност за създаване на психологическа безопасност, пише Forbes.



Тези качества определят дали хората ви се доверяват, дали ви предизвикват и в крайна сметка дали искат да работят с вас. Това не са ''меки умения''. Това са мултипликатори на представянето. Три черти от тях обаче, психологията най-тясно свързва с лидерския успех:



Емоционална интелигентност: Умението, което кара таланта да работи



Емоционалната интелигентност е двигател на представянето – и тези, които я притежават, могат да разпознават, регулират и реагират ефективно на емоциите, както свои собствени, така и тези на другите. Работата на Даниел Голман, която помогна за въвеждането на емоционалната интелигентност в науката за лидерството, обяснява, че "лидерството не е за доминиране, а за изкуството да се убеждават хората да работят за обща цел“ – умение, коренящо се в емоционалната осъзнатост и регулиране. И изследванията го подкрепят.



Лидерите с високи нива на емоционална интелигентност изграждат по-силни взаимоотношения, управляват по-добре конфликтите и по-ангажирани екипи, оставяйки конкурентите си на тъмно.



Смирение: Лидерство, което кани принос



В продължение на десетилетия смирението се бърка със слабост в лидерските среди – и с основание. Според Брадли Оуенс, изследовател в Университета в Бъфало, който изучава скромното лидерство, тази лидерска суперсила се определя от три поведения: признаване на грешки, разпознаване на силните страни на другите и поддържане на капацитет за учене. Тези поведения пряко влияят върху начина, по който функционират екипите.



Проучване, публикувано в списанието на Академията по мениджмънт, установява, че скромните лидери създават безопасна среда за обучение, защото служителите се чувстват сигурни, споделяйки идеи и поемайки рискове. С други думи, смирението не намалява властта или авторитета. То разширява интелигентността в стаята. Изследователката на лидерството от Харвард Ейми Едмъндсън отбелязва, че лидерите, които имат смелостта да кажат: ''Може би греша'', вземат по-добри решения, защото хората са по-склонни да им кажат горчивата истина.



Психологическа безопасност: Култура на смелостта



Ако емоционалната интелигентност регулира, а смирението кани участие, психологическата безопасност определя дали хората действително ще се изкажат. Един от най-големите червени флагове за един лидер е, когато той приключи с говоренето си и в стаята настъпи тишина. Най-големият червен флаг? Когато хората, които преди това са се изказвали, задавали въпроси или оспорвали идеи, спрат да го правят.



Професор Ейми Едмъндсън от Харвардското бизнес училище определя психологическата безопасност като ''вярата, че човек няма да бъде наказан или унижен за това, че говори с идеи, въпроси, притеснения или грешки''. С други думи, когато това не е налице, хората мълчат – дори когато виждат, че предстоят проблеми. Ето защо екипите с високи нива на психологическа безопасност постоянно превъзхождат другите в иновациите, обучението и финансовите резултати. Всеки ден лидерите задават ''температурата на климата'' чрез тона, любопитството си и начина, по който реагират, когато някой оспори идея.



Бъдещето на лидерството не е в това кой доминира в стаята. Става въпрос за това кой я стабилизира. Лидерите, които съчетават емоционална интелигентност, смирение и психологическа безопасност, създават среда, в която хората мислят по-ясно, оспорват идеите по-открито и решават проблемите по-бързо. С други думи, те не просто управляват хора. Те отключват техния потенциал.