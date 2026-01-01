Сватбените тържества на британската певица Дуа Липа и актьора Калъм Търнър в Палермо предизвикаха недоволство сред жителите на сицилианския град, докато знаменитости пристигат там, съобщи ДПА.

Сред очакваните гости са поп звездите Елтън Джон и Чарли Екс Си Екс (Charli XCX), както и модната дизайнерка Донатела Версаче. Из целия град се появиха плакати и стикери, противопоставящи се на наплива от знаменитости. Някои от тях гласят: „Палермо не се дава под наем“ и „Нашият площад не е вашият хол“.

Зад протестите стои гражданска инициатива, наречена „Апро Палермо“ (Apro Palermo /„Отвори Палермо“), която води кампания и срещу масовия туризъм. Градът с население от 630 000 жители не е известен с провеждането на сватби на знаменитости – за разлика от Венеция, например, отбелязва ДПА.

Сватбата на Дуа Липа: Калъм Търнър се разплака, когато я видя да върви към олтара (ВИДЕО)

Младоженците вече бяха забелязани на терасата на петзвездния хотел „Вила Иджеа“ (Villa Igiea), където се твърди, че са се настанили в апартамент с площ над 100 квадратни метра. Според съобщения в пресата тържествата ще се проведат на различни места в Палермо и съседния град Багерия, като се очакват повече от 200 гости.

Дуа Липа, известна с хитове като Don't Start Now и Houdini, и Търнър – актьор, участвал във филма „Фантастични животни“, са двойка от януари 2024 г. Те обявиха годежа си миналото лято. На 31 май т.г. в Лондон двамата сключиха брак на скромна церемония.

Италианският бизнес ежедневник „Ил Соле 24 Оре“ оценява общата цена на партито в Сицилия на около 4 милиона евро. Няколко ресторантьори и други бизнесмени споделиха, че са подписали строги клаузи за поверителност за събитието. Твърди се, че тоалетите на Дуа Липа са дело на модни къщи като „Версаче“ и „Скиапарели“ , съобщава ДПА.

Миналата година друга известна двойка отпразнува пищна сватба в Италия - милиардерът и основател на „Амазон“ Джеф Безос иЛорън Санчес, които влязоха в световните новини с празничния си уикенд във Венеция. Джордж Клуни и Амал Аламудин също се жениха във Венеция през 2014 г. припомня ДПА.