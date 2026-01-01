Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха тази сутрин в залива Суда край южния гръцки остров Крит, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров, позовавайки се на гръцката обществена телевизия ЕРТ.
Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време близо до пристанищния град Ханя, намиращ се в западната част на острова.
❕️Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους.— SKAI.gr (@skaigr) July 21, 2026
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε μεταξύ των επιβατών ούτε μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των δύο πλοίων.
📷 @flashne… pic.twitter.com/76Y5ql03nx
Сблъсъкът между двата плавателни съда е станал при влизането на товарния кораб в пристанището. Той е получил повреди в лявата част на носа, а щетите по ферибота са по-малки и също са в предната му част, информира ЕРТ.
При инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на водата. Корабите са останали на пристанището за проверка, а пристанищните власти разследват причините за сблъсъка.