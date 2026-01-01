Кореспондентът на Дойче веле в Анкара Алиджан Улудаг е задържан повторно от турските власти днес по все още неизяснени причини, съобщават в. „Биргюн“ и турската редакция на Дойче веле, позовавайки се на публикация на Улудаг в Екс.

В публикацията си от днес журналистът пише: „В момента ме арестуват.“ По информация на Дойче веле причината за задържането на Улудaг все още не е оповестена, тъй като за момента няма официално изявление на властите. Медията отбелязва, че към настоящия момент адвокатите на Улудаг нямат връзка с него.

Улудаг бе задържан през февруари по обвинения в „обида към президента“ и „разпространение на невярна информация“, свързани с негови публикации в социалната мрежа Екс. Малко след задържането на журналиста германският министър на културата Волфрам Ваймер призова Турция незабавно да освободи кореспондента на Дойче веле, като определи обвиненията срещу Улудаг за неоснователни. Директорът на германската медия Барбара Масинг също определи обвиненията срещу журналиста за неоснователни, като подчерта добрите контакти и достъпа до важни източници като причина за това той да бъде възприеман като „заплаха“ за турското правителство.

След като бе в ареста 90 дни, Улудаг бе освободен с постановление на турски съд в средата на май. За момента не е ясно дали повторното задържане на журналиста е свързано с обвиненията срещу него от февруари, отбелязва Дойче веле.