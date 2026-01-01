Държавният куклен театър в Бургас предлага гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в символ на песенния конкурс "Евровизия" през 2027 г., съобщиха от културната институция в публикация в социалните мрежи.

БТА

Предложението е свързано с избора на Бургас за домакин на надпреварата и е представено със снимка на куклата от спектакъла. От театъра посочват, че гларусът е подходящ символ както на Бургас, така и на музикалния конкурс заради своята свободолюбивост, колоритност и артистичност.

Бургас ликува под звуците на „Bangaranga“ след избора за „Евровизия 2027“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Името, което от театъра предлагат за бъдещия маскот – символичен персонаж или герой, който представя дадено събитие, организация, град или марка, е „Еврогларус“. Според институцията гларусът е неразделна част от облика на морския град, а характерният му звук се е превърнал в своеобразна звукова запазена марка на Бургас.

От екипа припомнят още, че през годините песенният конкурс е имал различни символи и изразяват увереност, че бургаският гларус би бил подходящ представител на града пред европейската публика. В публикацията си театърът приканва своите последователи да споделят мнението си за предложението, както и да го подкрепят с коментар, реакция и споделяне.

Гларусите от спектакъла „Бургаски гларуси“ са създадени специално за уличното представление със същото име на Държавния куклен театър в Бургас. Спектакълът е режисиран от Петър Тодоров, а сценографията и куклите са дело на Айтен Огюджю. Петте гларуса – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са триметрови кукли на кокили с размах на крилете над два метра. Те са предвождани от морския спасител Шамандур Паламудов и представят по комичен и атрактивен начин характерни образи от градската среда на Бургас.

Премиерата на „Бургаски гларуси“ беше през август 2025 г. в рамките на Международния фестивал на открито „Дни на куклите“ в Бургас. След това спектакълът е представян и в други градове и фестивали в страната, като неговите герои станаха атрактивна част и от старта на втория ден на състезанието "Джиро д'Италия" в Бургас на 9 май тази година.

Маскот е символичен персонаж или герой, който представя дадено събитие, организация, град или марка. Обикновено той има отличителен външен вид и характер и се използва за създаване на разпознаваем образ, с който публиката да се свързва.