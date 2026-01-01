Футболен мач в Гулянци завърши с инцидент на терена и арест, съощиха от полицията.

Скандал и физическо посегателство прекъсна футболната среща между отборите на Гулянци и Славяново. Сигналът за инцидента на градския стадион е подаден на 27 септември.

Напрежението е ескалирало и при физически сблъсък е пострадал 32-годишен състезател от отбора на домакините. Нанесена му е лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на дясна вежда и счупени носни кости.

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На ранения футболист своевременно е оказана лекарска помощ. Полицията е реагирала незабавно и е установила извършителят на деянието - 21-годишен играч от гостуващия тим на Славяново.

По време на прекратяване на футболната среща той е нанесъл удар с крак в главата на падналия на земята състезател. Случаят е определен като извършен оп хулигански подбуди.

Младият футболист е задържан. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.