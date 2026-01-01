При два отделни инцидента в Турция учител бе убит в училищния двор от племенника си, а ученичка бе задържана от полицията, след като дойде на училище с пушка-помпа в ръце, предадоха турските медии.

Учителят по турски език и литература Мехмет Билгили е починал, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция, съобщи вестник „Хюриет“.

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Инцидентът е станал в двора на гимназия „Фараби“ в село Чардак. 41-годишният нападател, идентифициран с инициалите А. Е. Билгили, е открил огън срещу чичо си вследствие на лична вражда. На мястото незабавно са изпратени екипи на спешната помощ и жандармерията. Тежко раненият при стрелбата учител е транспортиран с линейка в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от раните си.

Заподозреният за стрелбата е бил заловен на място от охраната на училището, а оръжието – незаконно притежаван пистолет, е било конфискувано.

Областният управител на окръг Османие Мехмет Фатих Серденгечти, който е пристигнал на мястото на събитието, пояснил пред журналисти, че нападението не е свързано с учебния процес или учениците, а е резултат от продължителен личен конфликт. По думите му извършителят от години се лекува от шизофрения.

По случая е предприето мащабно разследване под координацията на Главната републиканска прокуратура.

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При друг инцидент ученичка от седми клас предизвика тревога в град Ван, Източна Турция, след като се появи в училище с пушка-помпа, съобщи турският новинарски сайт „Таймтюрк“.

Според изданието, в ранните часове на деня в средно училище „Полатоглу“ в квартал „Истасйон“ на града, приближаващо се към сградата с дългоцевно оръжие в ръце момиче е било забелязано от намиращи се наблизо учители и родители на други деца. Благодарение на бързата им намеса пушката е била отнета, преди ученичката да влезе в сградата.

На мястото незабавно са пристигнали полицейски екипи, които са конфискували оръжието. При първоначалния оглед е установено, че пушката е била незаредена. Ученичката е отведена в полицейското управление за вземане на показания и изясняване на мотивите за постъпката ѝ.

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Случката е предизвикала паника сред местното население и десетки притеснени родители са пристигнали пред училището, за да проверят състоянието на децата си. При инцидента няма пострадали. И по този случай е започнато разследване, добавя „Таймтюрк“.

Двата несвързани един с друг инциденти предизвикаха вниманието на турските медии, тъй като само преди седмица ученик откри огън по съучениците си с ловна пушка близо до професионална гимназия в община Тургутлу в Югозападния турски окръг Маниса и рани 11 души, като трима от тях са в критично състояние.