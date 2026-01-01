Кремъл заяви днес, че разговорите между Русия и САЩ за контрол над оръжията отдавна е трябвало да започнат, предаде Ройтерс.

"Това е толкова сложен въпрос, че изисква много дълги и трудни преговори на експертно ниво", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Русия не за първи път казва, че иска да подобри влошените си отношения със САЩ, но различията по отношение на конфликта в Украйна засега възпрепятстват пълноценно им възобновяване.

В отговор на въпрос за призива на американския президент Доналд Тръмп за тристранни оръжейни преговори между САЩ, Русия и Китай, Песков каза, че Китай неведнъж ясно е заявявал, че няма да участва.

Пекин казва, че ядреният му арсенал е много по-малък от тези на Русия и САЩ, което според него прави участието му в подобни преговори ненужно.