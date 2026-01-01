Четирима души са били прегледани в болница след катастрофа между автомобил и такси в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 25 септември около 14:55 часа на кръстовището на улиците „Капитан Петко Войвода“ и „Никола Икономов“.

По първоначални данни 50-годишният водач на единия автомобил е направил завой наляво, без да пропусне насрещно движещото се такси, което е продължавало направо. Последвал е удар между двата автомобила.

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При катастрофата са пострадали 48-годишният таксиметров шофьор, 48-годишна пътничка в таксито, както и 45-годишна жена и 7-годишно момче, които са пътували в другия автомобил.

Четиримата са откарани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След преглед са освободени, като няма опасност за живота им.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

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По случая са издадени акт за установяване на административно нарушение и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадали лица.