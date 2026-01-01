Жена на 22 години и мъж на 54 години са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало в 08:43 часа днес на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна" в Стара Загора. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. По първоначални данни 22-годишната жена е шофирала лек автомобил, а 54-годишният мъже бил пешеходец и се е намирал на тротоара. Двамата са транспортирани до спешната помощ. Не са тествани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. Временно движението в района на местопроизшествието е спряно.

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

