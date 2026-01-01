Горещите летни дни и дългите вечери са идеалният повод да си подарим момент на свежест с ароматен коктейл.

Добрата новина е, че не е необходимо да посещаваме заведение, за да се насладим на вкусна и ефектна напитка. С няколко лесни съставки всеки може да приготви истински летен коктейл в домашни условия.

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Една от най-популярните рецепти за сезона е коктейлът с ягоди, мента и лайм. Освен че изглежда впечатляващо, той съчетава сладост, свежест и лек цитрусов вкус, който е идеален за топлото време.

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За приготвянето му са необходими:

- 5-6 пресни ягоди

- сокът от половин лайм

- няколко листенца прясна мента

- газирана вода

- лед

- по желание - малко мед или кафява захар

Ягодите се намачкват леко на дъното на висока чаша, добавят се ментата и сокът от лайма, след което чашата се пълни с лед. Накрая се долива газирана вода и напитката се разбърква внимателно. За по-богат вкус може да се добавят резени лайм и цели ягоди за украса.

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Любителите на по-екзотичните вкусове могат да заменят ягодите с диня, праскова или манго. Така всеки коктейл може да бъде адаптиран според личните предпочитания и наличните сезонни плодове.

Специалистите препоръчват през летните месеци да се залага на напитки с повече плодове и по-малко добавена захар. Освен че са по-освежаващи, те допринасят и за по-добрата хидратация на организма.

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Домашно приготвените коктейли са чудесен избор за градинско парти, среща с приятели или просто за релакс след дълъг ден. Сезонните плодове, свежите билки и малко въображение могат да превърнат всяка напитка в истинско лятно изживяване.

Това лято не са нужни сложни рецепти - достатъчни са няколко свежи съставки, лед и настроение, за да създадете своята перфектна чаша лято.